Ο κύβος ερρίφθη: Στην Αθήνα το Final-4 του 2026

Το σίριαλ που ταλαιπώρησε όλη την μπασκετική Ευρώπη ολοκληρώνεται εδώ, σήμερα Τετάρτη (10/9). Ο κύβος ερρίφθη, η Euroleague Basketball αποφάνθηκε πως το Final Four του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και αυτό πλέον είναι μη αναστρέψιμο!

Όλοι εκείνοι που ήθελαν το σπουδαίο event να μεταφερθεί στη Σερβία και πιο συγκεκριμένα στο Βελιγράδι, για μια ακόμα φορά, έπειτα και από το Final Four του 2022, προσπάθησαν πολύ… αλλά μάταια, αφού η Euroleague είχε άλλα σχέδια.

Η Αθήνα είναι μετά από 19 χρόνια η επικρατέστερη πόλη. Είναι μια… μπασκετούπολη για την ακρίβεια, η οποία θα πάψει να κινείται τις μέρες και τις ώρες που οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της νέας σεζόν θα παίζουν μπάσκετ στην «TELEKOM CENTER Athens».

Eurokinissi

Το Final Four του 2026, θα μείνει στην ιστορία ως το τέταρτο που φιλοξενείται στην πατρίδα μας. Το 1993, εκείνο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ήταν το πρώτο κατά σειρά, ακολούθησε αυτό του 2000 και της PAOK Sports Arena που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, πριν… πάρει σειρά η Αθήνα, που υποδέχτηκε το σπουδαίο γεγονός το 2007, το οποίο φυσικά φιλοξένησε το τότε ΟΑΚΑ.