Ο Αντετοκούνμπο έδειξε τον δρόμο με μια ηγετική ομιλία: «Δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμα» (vid)

Η Εθνική Ελλάδας, έπαιξε τρομερό μπάσκετ, «κατάπιε» τη Λιθουανία και «πέταξε» για τον ημιτελικό του Eurobasket 2025, όπου θα συναντήσει την Τουρκία (12/9) του Εργκίν Αταμάν. Όλοι οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, έβαλαν το «λιθαράκι» τους για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη αλλά ο σταρ της ομάδας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν άφησε τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν από τώρα και έδωσε το σύνθημα πως: έχουμε μπροστά μας δυο ματς μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας.

Συγκεκριμένα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο για το πρώτο «ζντο» μετά την πρόκριση. Εκεί, τον λόγο πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρώτος, ο οποίος απεύθυνε τον λόγο στους συμπαίκτες του. «Δεν κερδίσαμε κάτι. Δεν κερδίσαμε κάτι», είπε στην αρχή και πρόσθεσε: «Έχουμε και άλλο παιχνίδι».

Ο «Greek Freak», έστειλε το μήνυμά του. Δεν είμαστε εδώ απλά για τα ημιτελικά, αλλά για να πάρουμε το μετάλλιο που μας αξίζει!