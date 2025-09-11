Στην τροχιά των Τιτάνων: Ο Αντετοκούνμπο κυνηγά το ρεκόρ του Γκάλη με το βλέμμα στο... 2029

Η Εθνική Ελλάδας, πήρε μια τεράστια νίκη-πρόκριση κόντρα στη Λιθουανία και «πέταξε» για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, όπου θα συναντήσει την Τουρκία (12/9,21:00), επιστρέφοντας ταυτόχρονα στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βάζει «φαρδιά πλατιά» την υπογραφή του σε αυτή την ιστορική πορεία της «γαλανόλευκης».

Ο «Greek Freak», πραγματοποιεί αδιαμφισβήτητα το καλύτερο τουρνουά με το εθνόσημο στο στήθος, στα 30 του χρόνια και σε συνδυασμό με το ταλέντο, την εμπειρία και τη μαχητικότητα των υπόλοιπων παικτών, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, χρειάζεται ακόμη δυο νίκες για να στεφθεί για τρίτη φορά Πρωταθλήτρια Ευρώπης έπειτα από 20 χρόνια.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο ηγέτης αυτής της ομάδας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπάκς, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με τα «ελάφια» στο NBA, αλλά θέλει να πετύχει κάτι και με την Εθνική ομάδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ κοντά στο να τα καταφέρει. Ωστόσο εκτός από το τρόπαιο που είναι και πρωταρχικός στόχος για όλη την ομάδα, ο Αντετοκούνμπο «κυνηγά» και ένα «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Νίκου Γκάλη, για το οποίο θα χρειαστεί να αγωνιστεί και να ξεχωρίσει και στο Eurobasket 2029 για να το καταρρίψει.

Συγκεκριμένα ο «Giannis» , βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας 11 διαδοχικά ματς με 25+ πόντους σε Eurobasket κάτι που σημαίνει πως «κυνηγά» τον εμβληματικό, Νίκου Γκάλη, ο οποίος μετρά 19 διαδοχικά ματς με 25+ πόντους.

Πιο αναλυτικά ο Αντετοκούνμπο, σε έξι συμμετοχές στο Eurobasket 2022 και σε πέντε στο Eurobasket 2025, δεν έχει πέσει κάτω από τους 25 πόντους ανά αγώνα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη λίστα, πίσω μόνο από τον Νίκο Γκάλη που το έκανε για 19 αγώνες. Ο «Greek Freak» θα έχει την ευκαιρία να ανεβάσει το ρεκόρ στα 13 παιχνίδια μιας και η Εθνική ομάδα θα αγωνιστεί στον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία και σε περίπτωση πρόκρισης στον μεγάλο τελικό θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα 14. Για να ξεπεράσει ή να ισοφαρίσει όμως το ρεκόρ του Γκάλη θα χρειαστεί να δώσει το «παρών» και στο Eurobasket 2029.

Τέλος ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να «σπάσει» το ρεκόρ των δυο Ελλήνων είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, καθώς ο Σλοβένος μετράει οκτώ σερί παιχνίδια με 25+ και εφόσον βαδίζει στα 26 του χρόνια έχει μεγάλη πιθανότητα να καταρρίψει το ρεκόρ εφόσον αγωνιστεί και στα επόμενα δυο Eurobasket.

Οι επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025

Ιταλία 31

Γεωργία 27

Ισπανία 25

Ισραήλ 37

Λιθουανία 29

Οι παίκτες με τους περισσότερους 25+ αγώνες σε Eurobasket

1. Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 19

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 11

3. Ραντιβόι Κόρατς (Γιουγκοσλαβία) 7

4. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 7

5. Ντόρον Τζάμσι (Ισραήλ) 6

6. Ντάριους Ζέλιγκ (Πολωνία) 5

7. Σάσα Βεζένκοφ (Βουλγαρία) 5

8. Αλεξέι Σβεντ (Ρωσία) 4

9. Ντράζεν Πέτροβιτς (Γιουγκοσλαβία) 4

10. Γιόργκεν Χάνσον (Σουηδία) 4

11. Πάου Γκασόλ (Ισπανία) 4