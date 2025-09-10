Ο τρόπος για να δεις την Εθνική από κοντά: Τα διαθέσιμα εισιτήρια και οι πτήσεις τσάρτερ

Αποστολή... ολοκληρώθηκε! Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό του Eurobasket, έπειτα από τη νίκη της εναντίον της Λιθουανίας.

Ημιτελικά στα οποία έχει κλείσει... συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν. Και φυσικά μιλάμε για ένα από τα απόλυτα φαβορί του φετινού Eurobasket όπως φάνηκε μέσα από τις εξελίξεις της διοργάνωσης, την Τουρκία. Και ο κόσμος αναμένεται να δηλώσει δυναμική παρουσία στη «Riga Arena».

Τα ήδη εξασφαλισμένα «μαγικά χαρτάκια» και οι πτήσεις

Ήδη, ο κόσμος της «επίσημης αγαπημένης», έχει κλειδώσει τουλάχιστον 1000 εισιτήρια για τον μεγάλο ημιτελικό. Και σήμερα περίπου τόσοι φίλοι της «γαλανόλευκης», δήλωσαν δυναμική παρουσία στις κερκίδες. Ακόμη και αν υπερκεράστηκαν από τους περίπου 7000μ Λιθουανούς.

Με ενέργειες της Ομοσπονδίας, έχει ναυλωθεί πτήση, η οποία θα πετάξει απευθείας από την Αθήνα προς τη Λετονία και τη Ρίγα για να διευκολυνθεί η μετακίνηση φιλάθλων οι οποίοι θα κάνουν το ταξίδι για τον ημιτελικό και τον μεγάλο ή μικρό τελικό της Ελλάδας. Επίσης, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει αίτημα προς αεροπορικές εταιρίες να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ακόμα περισσότερες πτήσεις προς τη χώρα της Βαλτικής, για να δηλώσει ακόμα περισσότερος κόσμος παρουσία στο πλευρό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Να τονίσουμε πως σίγουρα αναμένεται μεγάλη και η παρουσία των Τούρκων φιλάθλων στον ημιτελικό, οι οποίοι πάντοτε βρίσκονται δίπλα στην ομάδα τους, ενώ μεγάλος είναι και ο ενθουσιασμός δεδομένης της πρώτης τους παράστασης στη ζώνη των μεταλλίων Eurobasket, έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια.