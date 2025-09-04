Η Ελλαδάρα «ξέρανε» την Ισπανία (86-90) , πήρε την πρωτιά και... πέταξε στους «16» του EuroBasket

Η Ελλάδα... ξόρκισε την Ισπανία στη ματσάρα του «Σ. Κυπριανού», κατακτώντας την πολυπόθητη πρώτη θέση στον όμιλο της! Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έκαναν ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο, έχασαν προσωρινά το μυαλό τους στο δεύτερο, κατάφεραν όμως να πάρουν την νίκη με κορυφαίους της αναμέτρησης τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (25 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (22 πόντους και 6/7 τρίποντα).

Σπουδαία εμφάνιση και από τους Παπανικολάου και Σλούκα, οι οποίοι κράτησαν την γαλανόλευκη «ζωντανή» σε κρίσιμα σημεία του τελευταίου δεκαλέπτου.

Πλέον, η «επίσημη αγαπημένη» προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της με το Ισραήλ στην φάση των «16» του EuroBasket, η οποία είναι προγραμματισμένη στη Ρίγα την Κυριακή 7/9, ενώ η ώρα ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Το ματς

Η Ελλάδα ξεκίνησε εξαιρετικά την αναμέτρηση, με τους Ντόρσεϊ και Σλούκα να οδηγούν την επίθεση της Εθνικής μας στα πρώτα τρία λεπτά. Το ντουμπλάρισμα της ισπανικής άμυνας στον Γιάννη δημιουργούσε διαρκώς ελεύθερα σουτ τριών πόντων (6/7 3π), με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι... άχαστος πίσω από τα 6.75μ και να αναγκάζει τον Σκαριόλο να καλέσει τάιμ άουτ (14-24, 4:15 1η περ.).

Τη... σκυτάλη στο ρεσιτάλ ευστοχίας της επίσημης αγαπημένης πήρε ο Τολιόπουλος, με το σουτ του Σουπέρι να βάζει τέλος σε ένα αδιανόητο σερί 14-0 της Ελλάδας, στη καλύτερη της περίοδο στο EuroBasket. Η Ισπανία κατάφερε να κατεβάσει στους 11 τη διαφορά στο τελευταίο δίλεπτο, καθώς ο Σπανούλης είχε αποσύρει τον Greek Freak από το παρκέ για να πάρει κάποιες ανάσες (20-31).

Το δεύτερο δεκάλεπτο ανέλαβε δράση (και) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δίνοντας λύσεις στην επίθεση της γαλανόλευκης που έδειξε μια μικρή πτώση. Οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν τα δικά τους σουτ με πρωταγωνιστή τον Λόπεθ-Αροστέγκι να ευστοχεί σε διαδοχικά σουτ και να κατεβάζει στους πέντε τη διαφορά (33-38, 5:50 2η περ.). Ο Giannis έβαλε τέλος στην αστοχία της Ελλάδας και με την βοήθεια του αδιανόητου Ντόρσει έφεραν ξανά σε διψήφια νούμερα την διαφορά (35-48, 2:16 2η περ.)!

Το τρίποντο του Μήτογλου και η... σκυλίσια άμυνα του Παπανικολάου στον Αλντάμα στην τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους έστειλαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στα αποδυτήρια με προβάδισμα 15 πόντων. Σκορ ημιχρόνου 35-50.

Η Ισπανία σε μόλις δυόμιση λεπτά στο 3ο δεκάλεπτο έτρεξαν ένα 9-0, εκμεταλλευόμενη το νωθρό ελληνικό ξεκίνημα. Γιούστα και Πραντίγια έβαλαν δύσκολα στην άμυνα της γαλανόλευκης, κατεβάζοντας μάλιστα τη διαφορά στους τέσσερεις, με τον Σπανούλη να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ (52-56, 4:14 3η περ.). Η... ανάσα στην επίθεση προήλθε από το εύστοχο τρίποντο του Παπανικολάου, σουτ που έδωσε ψυχολογία σε όλους τους παίκτες της «επίσημης αγαπημένης».

Και όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, ο διαστημικός Ντόρσεϊ έβρισκε τον τρόπο να τιμωρεί την ισπανική άμυνα, σε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια ως παίκτης της γαλανόλευκης. Το παιχνίδι είχε την μορφή ενός τελικού και για τις δύο ομάδες, που τα έδωσαν όλα για την νίκη. Ο Σεν Σουπέρι έριξε εκ νέου την διαφορά στο -5, σημειώνοντας ένα δύσκολο φλότερ πάνω από την άμυνα του Κώστα Αντετοκούνμπο (63-68).

Όπως και στο 3ο δεκάλεπτο, οι Ισπανοί μπήκαν εξαιρετικά και ισοφάρισαν (71-71) για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο για να κάνουν «ντέρμπι» το παιχνίδι. Ο Παπανικολάου σημείωσε ένα ακόμα αρχηγικό σουτ τριών πόντων πάνω στην άμυνα του Χουάντσο, για να «ζεστάνει» ξανά το «Σ. Κυπριανού».

Ο «Greek Freak» ήταν συγκινητικός στα τελευταία λεπτά ενός απίστευτου αγώνα, σημειώνοντας πολύτιμα καλάθια σε ένα σημείο που η μπάλα «έκαιγε» και για τις δύο ομάδες. Οι Ισπανοί έχασαν πολλές βολές στο τέλος, ο Σλούκας ευστόχησε στις δικές του και έστειλε την Ελλάδα στη Λετονία, όπου θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στην φάση των «16» του EuroBasket.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90.