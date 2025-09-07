EuroBasket: Το προφίλ του Ισραήλ - Το αουτσάιντερ που δεν φοβάται κανέναν

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το Ισραήλ στους «16» του EuroBasket 2025 (21:45, ΕΡΤ1) και γνωρίζει ότι το εμπόδιο μόνο εύκολο δεν θα είναι. Οι Ισραηλινοί μπαίνουν στο παρκέ χωρίς άγχος, με όπλο την αθλητικότητα, την ενέργεια και την αυτοπεποίθηση μιας ομάδας που θέλει να γράψει ιστορία.

Το Ισραήλ αποτελεί μια επικίνδυνη ομάδα που βασίζεται στον Ντένι Άβντιγια, το γρήγορο παιχνίδι και την ομαδικότητα, αλλά παρουσιάζει και αδυναμίες που η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί.

Χαρακτηριστικά είναι μια ομάδα που επιλέγει να παίζει σε υψηλό ρυθμό, με περίπου 100 κατοχές ανά αγώνα, σε αντίθεση με την Εθνική μας που κινείται στις 92.6 κατοχές. Αυτός ο γρήγορος ρυθμός τούς επιτρέπει να σκοράρουν 8.8 πόντους σε transition, ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε ένα κλειστό παιχνίδι νοκ άουτ.

Η ομάδα του Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι δεν έχει ιδιαίτερο βάθος στον πάγκο της και βασίζεται σε μια βασική τριάδα παικτών: τον Ντένι Άβντιγια, τον Γιαμ Μαντάρ και τον Ρόμαν Σόρκιν. Η απουσία μεγάλου βάθους είναι μια σημαντική αδυναμία που η Εθνική μας μπορεί να εκμεταλλευτεί, ειδικά σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων όπου η κόπωση παίζει μεγάλο ρόλο.

Οι παίκτες-κλειδιά

Ο Ντένι Άβντιγια, ο φόργουορντ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, είναι ο αναμφισβήτητος ηγέτης του Ισραήλ. Με μέσο όρο 24.4 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, είναι το "Α και το Ω" της ομάδας. Είναι ένας ικανός σκόρερ, παρότι όχι πάντα σταθερός σουτέρ, που μπορεί να δημιουργήσει και να τελειώσει φάσεις κοντά στο καλάθι. Ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να αναλάβει το δύσκολο έργο του μαρκαρίσματός του.

Ο Ρόμαν Σόρκιν, ο σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι ο βασικός ψηλός της ομάδας και προσφέρει σταθερότητα στη ρακέτα, με 16.8 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τέλος, ο Γιαμ Μαντάρ, ο 25χρονος γκαρντ, είναι ο οργανωτής του παιχνιδιού, με πάνω από 6 ασίστ ανά αγώνα και ικανότητα να πιέζει στην περιφερειακή άμυνα.

Ο οιωνός του 2005

Εκτός από την αγωνιστική ανάλυση, υπάρχει και ένα στοιχείο που ίσως δώσει επιπλέον κίνητρο και έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία: η Εθνική μας κατέκτησε το EuroBasket το 2005, έχοντας αποκλείσει το Ισραήλ στους «16» με σκορ 67-61, με τον Βασίλη Σπανούλη τότε παίκτη και τώρα προπονητή, να δημιουργεί ένα συμβολικό πλαίσιο για τη σημερινή αναμέτρηση.

Η ελληνική υπεροχή

Οι Ισραηλινοί δεν έχουν τα κατάλληλα κορμιά για να ματσάρουν τη δύναμη του Γιάννη Aντετοκούνμπο στη ρακέτα και γι' αυτό αναμένεται να χρησιμοποιήσουν ζώνη στην άμυνα. Η ελληνική ομάδα υπερτερεί σε όλους σχεδόν τους τομείς, ειδικά μέσα στη ρακέτα. Το κλειδί για την Ελλάδα είναι να περιορίσει τον Άβντιγια, να κόψει τις συνεργασίες του με τον Σόρκιν και να ελέγξει το παιχνίδι καθώς και τον γρήγορο ρυθμό των Ισραηλινών, που αρέσκονται σε γρήγορες και άμεσες επιθέσεις.

To ρόστερ