Ο Παπανικολάου πέρασε τον Γκάλη και μπήκε στη δεκάδα των «αιωνίων» της Εθνικής

Με τις 169 εμφανίσεις του, ο Κώστας Παπανικολάου ξεπέρασε τον Νίκο Γκάλη και έγραψε νέα σελίδα με το εθνόσημο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Κώστας Παπανικολάου ζει μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του με την Εθνική ομάδα. Στην αναμέτρηση της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 απέναντι στο Ισραήλ, ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» πραγματοποίησε την 169η του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καταφέρνοντας έτσι να αφήσει πίσω του έναν θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλη.

Η συγκεκριμένη επίδοση τον φέρνει πλέον στη δέκατη θέση της σχετικής λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές όλων των εποχών. Ο Παπανικολάου συνεχίζει να σκαρφαλώνει σταδιακά και ήδη βρίσκεται μόλις πέντε ματς πίσω από τον Γιάννη Μπουρούση, που κατέχει την ένατη θέση.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει ακλόνητος ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με τις 351 συμμετοχές του, ένα ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Παπανικολάου μπαίνει πλέον στην πρώτη δεκάδα, δείχνει τη συνέπεια, την αφοσίωση και τη διάρκεια που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια με το εθνόσημο στο στήθος.

