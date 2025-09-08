Εθνική Ελλάδας: Η πρόκριση μέσω της «στενής» οδού και ο κομβικός ρόλος της second unit

Η Εθνική μας ομάδα έδειξε την ανωτερότητά της απέναντι στο Ισραήλ και επικράτησε με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025. Επιβεβαίωσε έτσι τον τίτλο του φαβορί και είναι πλέον έτοιμη για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Λιθουανία που θα κρίνει την είσοδο στην τετράδα.

Eurokinissi

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος, κυριαρχώντας με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, παρά το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων που συχνά έφτανε στα όρια του αντιαθλητικού. Η άριστα προετοιμασμένη Ελλάδα είχε, όμως και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Κώστας Σλούκας καθοδήγησε την ομάδα με την εμπειρία του, ενώ ο νεαρός Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έδωσε πολύτιμες λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο.

Η μέθοδος των τριών και το «αγκάθι» με Λιθουανία

Eurokinissi

Συνήθως η Εθνική μας, μέχρι και το παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία, νικούσε παιχνίδια με την μέθοδο των... τριών πόντων. Τα τρίποντα χθες δεν μπήκαν, η «γαλανόλευκη» ήταν άστοχη (16% έναντι 40% που σούταρε το Ισραήλ) κι όμως τα κατάφερε.

Με έναν τρόπο που κακά τα ψέματα, δεν θα τον βρει τόσο εύκολα απέναντι στην Λιθουανία. Γνωρίζαμε πριν καν οι δυο ομάδες μπουν στο παρκέ πως οι αντίπαλοι μας δεν έχουν κορμιά στην ρακέτα για να αντιμετωπίσουν τον Γιάννη, ακόμα κι αν επιχειρούσαν συχνά double-team και άμυνες ζώνης. Το Ισραήλ δεν διαθέτει μεγάλα κορμιά και βασίστηκε μόνο στην απόδοση των Άβντιγια και Σόρκιν. Ο «Greek Freak» έβαλε 37 πόντους και κατέβασε 10 ριμπάουντ χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση.

Οι Λιθουανοί όμως δεν είναι Ισραήλ. Διαθέτουν κορμιά, διαθέτουν το ύψος και έχουν στο ρόστερ τον μπαρουτοκαπνισμένο από τέτοιες συνθήκες, Βαλαντσιούνας. Όπως καταλαβαίνει κανείς, την Τρίτη (9/9, 21:00) το 16% στα τρίποντα θα είναι... απαγορευτικό.

Το decision making του Σλούκα και ο τόπος στα νιάτα

Eurokinissi

Δεν χρειαζόταν το φετινό Eurobasket για να καταλάβουμε πόσο απαραίτητος είναι ο κορυφαίος decision maker της Ευρώπης. Ο Σλούκας που χθες είχε μόλις 2 ασίστ είναι ο floor general που κάνει... όσα συνήθως δεν βλέπετε. Κατέβασμα μπάλας, φτιάχνει τις αποστάσεις ανάμεσα στους συμπαίκτες του, εκτελεί στην εντέλεια το σύστημα και κυρίως... ανοίγει χώρους, αφού οι άμυνες συνήθως «κολλάνε» πάνω του. Κι όποτε το κάνανε αυτό οι Ισραηλινοί... μπούκαρε για λει-απ.

Eurokinissi

Αυτό που ξεχωρίζει ωστόσο, από το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της «Επίσημης Αγαπημένης» είναι η καθοριστική συνεισφορά παικτών όπως ο Σαμοντούροφ και ο Καλαϊτζάκης. Προσέξτε, όχι απλά σημαντική. Καθοριστική. Ο πρώτος κατέβασε 6 ριμπάουντ, έβαλε το τρίποντο όταν... το κάρο έπιασε λάσπη και ο δεύτερος έκλεψε μπάλες, μοίρασε ασίστ (3) και πήρε ένα λιγότερο ριμπάουντ από τον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν πήρε κανέναν που περισσεύει στο ρόστερ. Και αυτό βγαίνει στο παρκέ.