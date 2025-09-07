EuroBasket: Η μέρα, η ώρα και ο αντίπαλος της Εθνικής στους «8»

Ολοκληρώθηκε η πρώτη νοκ άουτ φάση του Eurobasket, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες μάχες και εκπλήξεις. Η Φινλανδία πέταξε εκτός συνέχειας τη Σερβία, ενώ η Γεωργία έκανε το ίδιο με τη Γαλλία, αλλάζοντας τα δεδομένα της διοργάνωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι Τουρκία και Γερμανία επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε Σουηδία και Πορτογαλία αντίστοιχα, η Πολωνία απέκλεισε τη Βοσνία, η Λιθουανία νίκησε τη διοργανώτρια Λετονία και η Σλοβενία του Ντόντσιτς πήρε το εισιτήριο απέναντι στην Ιταλία. Η Ελλάδα, με τη σειρά της, ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και έκλεισε θέση στους «8» εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (9/9,21:00) την Λιθουανία.



Τα προημιτελικά:

9 Σεπτεμβρίου: Λιθουανία – Ελλάδα, Τουρκία – Πολωνία



10 Σεπτεμβρίου: Γερμανία – Σλοβενία, Φινλανδία – Γεωργία

