Ιατρική περίθαλψη χρειάστηκε Σέρβος σχολιαστής μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από το EuroBasket

Η Φινλανδία έγραψε ιστορία στο EuroBasket, επικρατώντας 92-86 της Σερβίας και προκρινόμενη για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Λάουρι Μάρκανεν πραγματοποίησε εμφάνιση… NBA με 29 πόντους και αμέτρητες λύσεις στην επίθεση, οδηγώντας την ομάδα του σε μία τεράστια νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεωρούνταν μέχρι πρότινος φαβορί για το χρυσό.

Οι Σέρβοι, παρά την ποιότητα και το βάθος τους, έδειξαν να μην έχουν απαντήσεις στο γρήγορο παιχνίδι των Φινλανδών, που έπαιξαν με ενέργεια, αυτοπεποίθηση και «καθάρισαν» το ματς στα τελευταία λεπτά με μεγάλα σουτ. Η εικόνα του Μάρκανεν να πανηγυρίζει με δάκρυα στα μάτια έγινε viral, καθώς για το φινλανδικό μπάσκετ η πρόκριση στους «8» αποτελεί ιστορικό σταθμό.

Την ίδια στιγμή, η βραδιά «έκρυβε» περεταίρω απρόοπτα για τη Σερβία. Ο δημοσιογράφος που μετέδιδε τον αγώνα για τη σερβική κρατική τηλεόραση ένιωσε έντονους πόνους στο στομάχι και χρειάστηκε άμεση ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, η αδιαθεσία του σχετίζεται με τροφική δηλητηρίαση, που είχε ξεκινήσει πριν το ματς αλλά επιδεινώθηκε με το φινάλε. Το γεγονός δημιούργησε αναστάτωση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε γρήγορα και πλέον δεν εμπνέει ανησυχία.