Γαλλία - Γεωργία 70-80: Τo EuroBasket των εκπλήξεων - Μετά το «κάζο» της Σερβίας, εκτός και η Γαλλία

Εκπλήξεων συνέχεια! Η φάση των «16» στο Eurobasket 2025 είναι - όπως δείχνουν τα ματς - η φάση των ανατροπών και των θρίλερ. Έτσι και το παιχνίδι της Γεωργίας με αντίπαλο την Γαλλία δεν απογοήτευσε με τους Γεωργιανούς να πετούν έκτος συνέχειας τους Γάλλους (80-70) συνεχίζοντας το ονειρικό τους ταξίδι.

Εκπληκτικός ο Τόκο Σενγκέλια (24 πόντοι) από πλευράς Γεωργίας, ονειρικός και ο Καμάρ Μπόλντουιν (24 πόντοι), με τους δυο τους να κάνουν την μεγαλύτερη δουλειά στο επιθετικό κομμάτι. Από πλευράς Γάλλων Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσελε κουβάλησαν στην γαλλική επίθεση χωρίς αυτό να είναι αρκετό.

Πλέον η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, την Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν που τρέλανε τη μπασκετική Ευρώπη πετώντας εκτός τη Σερβία, σε ένα ζευγάρι που κανείς δεν περίμενε.

Η εξέλιξη του ματς

Η Γεωργία έδειξε από την αρχή του αγώνα πως θέλει να χτυπήσει κοντά στο καλάθι και αυτό έκανε. Σενγκέλια και Μπόλντουιν ανέλαβαν το μεγαλύτερο επιθετικό βάρος στο ξεκίνημα, με την Γεωργία να διατηρεί ένα προβάδισμα της τάξεις των 5-6 πόντων. Ο Γιαμπουσέλε μείωσε στους τρεις περίπου στα μισά του δεκαλέπτου, όμως η Γεωργία κατάφερε να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα το τέλος της περιόδου (20-24).

Με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου οι Γάλλοι άρχισαν να κυκλοφορούν πολύ καλύτερα τη μπάλα, βρίσκοντας έτσι την πιο κατάλληλη επιλογή στην επίθεση για να φέρουν το ματς στα ίσα. Τα λάθη όμως πληρώνονται και αυτό κατάλαβαν οι παίκτες του Φοτό καθώς τα γαλλικά λάθη και οι βιασύνη έφεραν ξανά την Γεωργία στο +4. Σε κάθε ξέσπασμα των Γεωργιανών ωστόσο η Γαλλία είχε απαντήσεις κυρίως με τον Γιαμπουσέλε, όμως το συνολο του Τζίκιτς πήγε προηγούμενο στα αποδυτήρια με την μίνιμουμ διαφορά.

Ζαϊτέ και Φρανσίσκο έβαλαν τους Γάλλους μπροστά στην τρίτη περίοδο (42-40), με τον Γιαμπουσέλε να ανοίγει τη διαφορά στους 4 και τις κακές αποφάσεις ωστόσο από γαλλικής πλευράς να συνεχίζονται και τον εκνευρισμό να εμφανίζεται για να πάει η Γεωργία στο +5. Με τους Γάλλους να έχουν απωλέσει το καθαρό τους μυαλό αλλά να μένουν κοντά, το δεκάλεπτο έκλεισε με τους Γεωργιανούς ξανά σε ρόλο οδηγού (54-58).

Ένα τρίποντο του Μπουρσανάτζε στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου άναψε τη φλόγα στους Γεωργιανούς που πήγαν τη διαφορά στους 6, με την Γαλλία ωστόσο να βρίσκει ξανά απάντηση. Με το ματς να έχει πάρει...φωτιά οι Γεωργιανοί βρήκαν σουτ με τον Σενγκέλια και ολοκλήρωσαν την έκπληξη πετώντας για τους «8» του τουρνουά κλείνοντας ραντεβού με την Φινλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80.

