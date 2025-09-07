Live η μάχη της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ για τη φάση των «16» του EuroBasket

Η Εθνική αντιμετώπιζει το Ισραήλ (21:45-ΕΡΤ1, Novasports Start) στη Λετονία για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» καλείται μετά τη νίκη κόντρα στους Ισπανούς να περάσει και το εμπόδιο των Ισραηλινών, με μεγάλο στόχο την κατάκτηση μεταλλίου, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, προκριθεί στις «8» καλύτερες ομάδες του τουρνουά, θα τεθεί αντιμέτωπη κόντρα στην Λιθουανία, η οποία επικράτησε χθες της Λετονίας με 88-79 στη Ρίγα και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket.

