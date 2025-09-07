Live η μάχη της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ για τη φάση των «16» του EuroBasket
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την κρίσιμη αναμέτρηση της γαλανόλευκης επί τoυ Ισραήλ, που θα κρίνει την πρόκριση στους «8» του EuroBasket.
Η Εθνική αντιμετώπιζει το Ισραήλ (21:45-ΕΡΤ1, Novasports Start) στη Λετονία για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» καλείται μετά τη νίκη κόντρα στους Ισπανούς να περάσει και το εμπόδιο των Ισραηλινών, με μεγάλο στόχο την κατάκτηση μεταλλίου, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.
Σε περίπτωση που η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, προκριθεί στις «8» καλύτερες ομάδες του τουρνουά, θα τεθεί αντιμέτωπη κόντρα στην Λιθουανία, η οποία επικράτησε χθες της Λετονίας με 88-79 στη Ρίγα και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket.
