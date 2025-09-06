Αυτός θα είναι ο αντίπαλος της Εθνικής αν προκριθεί στους «8» του EuroBasket

Η Λιθουανία επικράτησε της Λετονίας με 88-79 στη Ρίγα και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Ισραήλ. Παρά την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Xiaomi Arena και την εξαιρετική εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις (34 πόντοι, 19 ριμπάουντ), η Λιθουανία έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Ο Βελίτσκα (21π, 12ασ) και ο Τομπέλις (10π, 10ρ) ήταν οι πρωταγωνιστές της νίκης, με τον Βαλαντσιούνας και τον Μπλάζεβιτς να δίνουν επιπλέον λύσεις. Η Λετονία προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά η σταθερή επίδοση της Λιθουανίας και η αποτελεσματική διαχείριση των φάουλ της έκριναν τον αγώνα. Τα δεκάλεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79.



