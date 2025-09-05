Εurobasket 2025: Οι πρωταγωνιστές και οι παίκτες που προβλημάτισαν στην φάση των ομίλων

Η πρώτη φάση του EuroBasket έφτασε στο τέλος της και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, όπου οι 16 καλύτερες ομάδες θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται και να κυνηγούσουν την καλύτερη δυνατή θέση.

Μέσα από όλες αυτές τις αναμετρήσεις έχει δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για τα φαβορί και το που στοχεύει η κάθε ομάδα. Σε αυτά τα πέντε ματς είδαμε πολλούς παίκτες να ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους, αλλά και άλλους να απογοητεύουν με αυτές.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Eurokinissi

Είναι σχεδόν αδύνατον να ξεκινήσουμε αυτή τη λίστα με κάποιον άλλο παίκτη πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γιατί όπως λέει και μια γνωστή φράση: «Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει». Για ακόμα μια φορά, λοιπόν, ο Greak Freak, δείχνει γιατί συγκαταλέγεται με τους καλύτερους παίκτες του κόσμο. Στην πρώτη φάση του EuroBasket, κατάφερε να σημειώσει μέσο όρο 27.7 πόντους, 9.7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας ο φόβος και ο τρόμος των αντιπάλων, αλλά και των προπονητών, αφού μια ομάδα ολόκληρη δεν είναι αρκετή για να τον σταματήσει.

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Ντόρσεϊ είναι ένας από τους παίκτες που έκαναν ένα μεγάλο step-up αυτό το καλοκαίρι. Τα θετικά γύρω από τις εμφανίσεις του παίκτη του Ολυμπιακού είναι πολλά. Όχι μόνο κατάφερε να είναι ένας από τους κομβικούς παίκτες της Εθνικής ομάδας στην πρώτη φάση του EuroBasket, αλλά μπόρεσε να βρει ξανά τον παλιό καλό του εαυτό μετά από μια δύσκολη περσινή σεζόν. Το ρολόι του EuroBasket δείχνει «Tyler Time» και ο Ντόρσεϊ φαίνεται πιο έτοιμος και «πεινασμένος» από ποτέ.

Τζέντι Οσμάν

Ένας από τους παίκτες που πήραν πάνω τους την Εθνική Τουρκίας και πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις είναι ο Τζέντι Οσμάν. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, έως τώρα, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έχει καταφέρει να είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του. Σε πέντε ματς μετράει συνολικά 15.4 πόντους μέσο όρο, ενώ βρίσκεται στο παρκέ 27.2 λεπτά ανά παιχνίδι.

Αλμπερέν Σενγκούν

FIBA

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστατο «βαρύμετρο» της Τουρκίας που δεν είναι άλλο από τον Αλμπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος σέντερ βρίσκεται σε πολύ καλό «φεγγάρι» και έχει καταφέρει και στα πέντε παιχνίδια να είναι ο οδηγός της ομάδας του. Σημειώνει 21.6 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ μέσο όρο και είναι σίγουρα από τα πρόσωπα της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Λούκα Ντόντσιτς

Ακόμα μια διοργάνωση που ο «μάγος» κάνει τα μαγικά του και «τρελαίνει» τον κόσμο με τις εμφανίσεις του. Ο Λούκα είναι «χάρμα οφθαλμών» και απολαμβάνεις να τον βλέπεις να παίζει μπάσκετ και να πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις. Στην πρώτη φάση του EuroBasket μέτρησε 32.4 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8.4 ασίστ, όντας κυρίαρχος και παραγωγικός σε όλο το γήπεδο. Τι να πεις για αυτόν τον παίκτη; Τα κάνει όλα και... συμφέρει!

Νίκολα Γιόκιτς

Αν όχι εκείνος τότε ποιος; Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν ανήκει απλά στη λίστα με τους παίκτες που εντυπωσίασαν, αλλά είναι μια λίστα από μόνος του. Ο Σέρβος NBAer είναι ασταμάτητος και όσο κι αν λέμε ότι τα έχουμε δει όλα από εκείνον, κάνει πάντα κάτι παραπάνω και μας εντυπωσιάζει. Στην πρώτη φάση του EuroBasket κατάφερε να σημειώσει μέσο όρο 20.2 πόντους, 9.2 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ, κάνοντας το να φαίνεται εύκολο. Just Jokic being Jokic...

Οι παίκτες που... απογοήτευσαν

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

FIBA

Ο Χουάντσο είναι πρώτος σε αυτή την... αρνητική λίστα, αφού σε αυτό το EuroBasket ξεχώρισε... για τους λάθος λόγους. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να σταθεί αντάξιος των περιστάσεων και ειδικά μετά από τον αποκλεισμό της Ισπανίας από την Ελλάδα, όπου ήταν μοιραίος, έχει δεχθεί πολύ σκληρή κριτική για την εμφάνιση του στην διοργάνωση.

Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Όπως ο αδερφός του, έτσι και εκείνος, δεν ήταν αυτό που περίμενε ο κόσμος να δει σε αυτό το EuroBasket. Ο Γουίλι αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της Εθνικής Ισπανίας, ωστόσο σε αυτή την διοργάνωση δεν κατάφερε να βγει μπροστά και να δείξει την ποιότητα του και το τι μπορεί να κάνει.

Βασίλιε Μίτσιτς

Ο Μίτσιτς είναι ένα από τα ονόματα που έβαλαν «φωτιά» στην μεταγραφική περίοδο, αφού με το άκουσμα της επιστροφής του στην Ευρώπη, όλες οι ομάδες ήθελαν να τον κάνουν δικό του. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Χάποελ, δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στο EuroBasket. Αδιαμφισβήτητα, ανάμεσα σε τόσους τρομερούς παίκτες είναι δύσκολο να κάνεις τη διαφορά, αλλά οι απαιτήσεις για τον Σέρβο είναι αρκετά υψηλές και δεν έχει καταφέρει να τις φτάσει έως τώρα. Συγκεκριμένα, σε 12.6 λεπτά παιχνιδιού μέσο όρο, μετράει 3.2 πόντους, γεγονός που δείχνει ότι, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, δεν έχει προσφέρει ιδιαίτερα στην ομάδα του.

Τεό Μαλεντόν

FIBA

Ένας από τους παίκτες που δεν έχουν δείξει πολλά στην πρώτη φάση του EuroBasket είναι ο Τεό Μαλεντόν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την Γαλλία μέχρι στιγμής. Ο Γάλλος έχει μέσο όρο 13.6 λεπτά στο παρκέ, μέσα στα οποία έχει ευστοχήσει 4.4 πόντους, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στις top του εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Σιλβέν Φρανσίσκο

Ακόμα ένας παίκτης από την ομάδα της Γαλλίας που δεν έχει καταφέρει να δείξει την ποιότητα του είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο παίκτης της Ζαλγκίρις, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι των «τρικολόρ» κόντρα στην Σλοβενία, όπου σκόραρε 32 πόντους, δεν έχει φτάσει το επίπεδο των προσδοκιών. Σε 20 λεπτά μέσο όρο μέσα στο παρκέ μετράει 9 πόντους, έχοντας ποσοστό 18% στα τρίποντα.

Τορνίκε Σενγκέλια

Ο Σενγκέλια είναι ένας από τους παίκτες που περιμένεις ότι θα βγουν μπροστά και θα δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα τους. Ωστόσο, σε αυτή τη διοργάνωση δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα, τουλάχιστον προς το παρόν. Η απόδοση του δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή σε αυτά τα πέντε ματς με τη Γεωργία, αφού στο παιχνίδι με την Κύπρο σκόραρε 27 πόντους, ενώ στο ματς με την Εθνική μας έμεινε στους 2 πόντους, μη μπορώντας να φανεί χρήσιμος για την ομάδα του.

