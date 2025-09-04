Ο αντίπαλος της Εθνικής στους «16» του EuroBasket

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έδειξε χαρακτήρα και πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 90-86, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη φάση του Eurobasket 2025. Το αποτέλεσμα αυτό χάρισε στην «γαλανόλευκη» την κορυφή του τρίτου ομίλου στη Λεμεσό και έφερε χαμόγελα ενόψει της συνέχειας.



Στους «16», η Ελλάδα θα διασταυρωθεί με το Ισραήλ, το οποίο κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τέταρτο όμιλο που φιλοξενήθηκε στο Κατόβιτσε της Πολωνίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας.



Η ομάδα του Άριελ Μπέιτ-Χαλάμι πέτυχε νίκη κόντρα στη Γαλλία, αλλά ηττήθηκε από τη Σλοβενία στο κλείσιμο της φάσης των ομίλων, γεγονός που την έστειλε στην τέταρτη θέση. Μάλιστα, Ελλάδα και Ισραήλ έχουν συναντηθεί ξανά πρόσφατα, στο φιλικό τουρνουά της Λεμεσού, όπου οι Ισραηλινοί είχαν επικρατήσει με 75-58 σε ένα ματς που έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.





Αναλυτικά τα ζευγάρια για τη φάση των «16»:

Λιθουανία-Λετονία

Γερμανία-Πορτογαλία

Τουρκία-Σουηδία

Σερβία-Φινλανδία

Ελλάδα-Ισραήλ

Πολωνία-Βοσνία

Ιταλία-Σλοβενία

Γαλλία-Γεωργία

Αν προκριθεί η εθνική μας στην φάση των «8» ,θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία.