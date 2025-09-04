Αυτοί είναι οι δύο πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής στους 16 του Eurobasket 2025

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ συνεχίζει την πορεία της στο Eurobasket 2025, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16». Παρόλα αυτά, το αποψινό παιχνίδι με την Ισπανία έχει τεράστια σημασία, καθώς θα καθορίσει αν η Ελλάδα θα τερματίσει πρώτη ή τέταρτη στον όμιλο.



Η νίκη της Σλοβενίας απέναντι στο Ισραήλ, με εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Λούκα Ντόντσιτς, και η επικράτηση της Βοσνίας κόντρα στη Γεωργία δημιούργησαν δύο καθαρά σενάρια για την Εθνική. Σε περίπτωση νίκης επί της Ισπανίας, η Ελλάδα θα καταλάβει την πρώτη θέση και θα βρει απέναντί της το Ισραήλ στους «16». Αντίθετα, σε περίπτωση ήττας, η «γαλανόλευκη» θα τερματίσει τέταρτη και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.



Με άλλα λόγια, οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στη φάση των νοκ άουτ περιορίζονται σε Ισραήλ ή Γαλλία, κάνοντας το αποψινό παιχνίδι όχι μόνο σημαντικό για τη θέση στον όμιλο, αλλά και καθοριστικό για το μονοπάτι της Εθνικής στο Eurobasket 2025.