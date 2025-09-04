Παράδεισος ή... κόλαση τα δύο σενάρια για την Εθνική μετά την νίκη της Βοσνίας

Η Βοσνία επικράτησε της Γεωργίας στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025 στη Λεμεσό και πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Για το μπάσκετ της χώρας πρόκειται για ιστορική στιγμή, καθώς θα συνεχίσει το ταξίδι του στη φάση νοκ-άουτ στη Ρίγα της Λετονίας.

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς το αποτέλεσμά της επηρεάζει άμεσα τη θέση που θα καταλάβει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον όμιλο.

Μετά τη νίκη της Βοσνίας, τα σενάρια για την Εθνική είναι ξεκάθαρα:

Με νίκη απέναντι στην Ισπανία, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα τερματίσει στην 1η θέση του Group C.

Με ήττα από τους Ίβηρες, η Ελλάδα θα βρεθεί στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Όλα αυτά, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι η Ιταλία θα επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην Κύπρο (18:15). Παράλληλα, τα βλέμματα στρέφονται και στον τέταρτο όμιλο, αφού από εκεί θα προκύψει ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής στη φάση των «16».