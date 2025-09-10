Πυραυλοκίνητη Εθνική: Το απίθανο στατιστικό του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο... «Κάρι» και ο Γιάννης

Η Ελλάδα ήταν η «επίσημη αγαπημένη» της καρδιάς μας. Η ομάδα που μας κάνει πάντοτε υπερήφανους. Πήρε τη νίκη κόντρα στη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket και εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί που περιμένει η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.



Όλοι οι παίκτες οι οποίοι πάτησαν παρκέ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, προσέφεραν τα μέγιστα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι τους σκόραραν! Πραγματικά απίστευτο. Απίστευτη προσπάθεια από όλους μας τους διεθνείς. Μια από τις μεγαλύτερες προσπάθειες ήταν αυτή του Κώστα Αντετοκούνμπο!

Το απίθανο +17 και τα 4 μπλοκ

Ο σέντερ της εθνικής μας, πάτησε παρκέ για συνολικά 15 λεπτά αγωνιστικής δράσης και εντός αυτού του διαστήματος, η ομάδα μας είχε +19 στη διαφορά των πόντων!



Μια απίθανη εμφάνιση του Κώστα, ο οποίος ιδίως στο αμυντικό κομμάτι ήταν εμφατικώς, έχοντας τέσσερα μπλοκ σε έξι λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ένας «ογκόλιθος» αμυντικά. Εκτός αυτού, προσέθεσε ακόμα τέσσερις πόντους στην επίθεση, μάζεψε τρία ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και δυο τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.

Ο Τολιόπουλος που έγινε... Στεφ Κάρι

Ο Βασίλης Τολιόπουλος, στο πρώτο ημίχρονο, πέρασε στο παρκέ για μόλις 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Και ήταν αρκετά για να κάνει τη διαφορά, σκοράροντας 9 πόντους, έχοντας τρία εύστοχα τρίποντα σε τέσσερις απόπειρές του. Ποσοστό 75%.



Στο δεύτερο μέρος, αγωνίστηκε για ακόμα δέκα λεπτά, ευστοχώντας σε τρία δίποντα και ακόμα δυο ελεύθερες βολές. Πραγματικά απίστευτος στην επίθεση, δίνοντας το κατάλληλο spacing στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ και στην άμυνα δεν άφησε την αντίπαλη περιφέρεια να... μας δημιουργήσει προβλήματα. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, έδειξε ότι είναι «παρών» για την «επίσημη αγαπημένη« στο πιο κρίσιμο σημείο! Να αναφέρουμε χάριν στατιστικών, ότι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους. Πραγματικά, του αξίζει το προσωνύμιο... Πιστολιόπουλος!

Ο Γιάννης που ήταν απλώς... Γιάννης

Eurokinissi

Ο Γιάννης, με το «καλησπέρα» στην αναμέτρηση έδειξε στη «Λιέτουβα» πως δεν έχει έρθει εδώ για να διασκεδάσει με τους Λιθουανούς αλλά για να τους «βάλει» στη θέση τους.



Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, φιλοδώρησε την αντίπαλη άμυνα με 11 πόντους. Δεν έκατσε λεπτό και με εντυπωσιακά highlight, ήταν ένα μόνιμο «βάσανο» στην αντίπαλη άμυνα.



Στα πρώτα πέντε λεπτά της δευτέρης περιόδου, ο Βασίλης Σπανούλης τον απέσυρε στον πάγκο για να πάρει τις απαραίτητες ανάσες και να διαφυλάξει την ενέργειά του, ενόψει της κρίσιμης συνέχειας. Στο ημίχρονο το... κοντέρ σταμάτησε στους 15 πόντους, δυο ριμπάουντ, μια ασίστ, ενώ έκλεψε και την μπάλα σε δυο περιστάσεις. Τα δυο φάουλ που είχε στο 17ο λεπτό, δεν του επέτρεψαν να είναι τόσο ενεργητικός όσο ήθελε στο τελευταίο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου, για να μη ρισκάρει και μπει σε μπελάδες.



Στα πρώτα εννέα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γιάννης έκανε το τρίτο του φάουλ σε μια επιθετική προσπάθεια. Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη που απαιτούσε ειδική διαχείριση από το τεχνικό μας επιτελείο. Ένα τέταρτο φάουλ του Ντίνου Μήτογλου μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, το οποίο του κέρδισε ο εξαιρετικός απόψε Γιόνας Βαλαντσιούνας, ανάγκασε τον «Greek Freak», να αγωνιστεί για αρκετό διάστημα εξ΄ ολοκλήρου στο «4». Μια κατάσταση που απαιτούσε οι παίκτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ένα κρίσιμο τρίτο δεκάλεπτο. Για αυτό και έμεινε χαμηλά στο σκορ του.



Στην τελευταία περίοδο, με τη διαφορά μας να βρίσκεται στα διψήφια, ο Γιάννης παρέμεινε για λίγο στον πάγκο. Να πάρει απαραίτητες ανάσες και να είναι έτοιμος για το φινάλε όπου η παρουσία του ήταν άκρως απαραίτητη.



Τα τελικά στατιστικά του Γιάννη: 29 πόντοι (9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 11/16 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα!