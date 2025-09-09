Τεράστια επιτυχία στο Πανευρωπαϊκό 35+ θαλάσσιου σκι: Ασημένιοι Κύπριος και Κόντη, χάλκινος ο Κοσμάς

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Σωτήρη Κύπριο, τη Μαριάννα Κόντη και τον Παναγιώτη Κοσμά, που συνέχισαν την παράδοση που θέλει τους Έλληνες σκιέρ να είναι σταθερά πρωταγωνιστές στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 35+, με θέσεις στο βάθρο των νικητών.

Τα τρία Ελληνικά μετάλλια:



Ασημένιο ο 68χρονος Σωτήρης Κύπριος, στην κατηγορία 65+, στο σλάλομ

Ασημένιο η 53χρονη Μαριάννα Κόντη, στην κατηγορία 45+, στο σλάλομ

Χάλκινος ο 39χρονος Παναγιώτης Κοσμάς, στην κατηγορία 35+, στις φιγούρες

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αθλητών μας στην Τσεχία: