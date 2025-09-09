Τεράστια επιτυχία στο Πανευρωπαϊκό 35+ θαλάσσιου σκι: Ασημένιοι Κύπριος και Κόντη, χάλκινος ο Κοσμάς
Με βαρύτερες αποσκευές και 3 μετάλλια γυρίζουν από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 35+ του θαλασσίου σκι.
Πολύ καλή εμφάνιση από τον Σωτήρη Κύπριο, τη Μαριάννα Κόντη και τον Παναγιώτη Κοσμά, που συνέχισαν την παράδοση που θέλει τους Έλληνες σκιέρ να είναι σταθερά πρωταγωνιστές στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 35+, με θέσεις στο βάθρο των νικητών.
Τα τρία Ελληνικά μετάλλια:
- Ασημένιο ο 68χρονος Σωτήρης Κύπριος, στην κατηγορία 65+, στο σλάλομ
- Ασημένιο η 53χρονη Μαριάννα Κόντη, στην κατηγορία 45+, στο σλάλομ
- Χάλκινος ο 39χρονος Παναγιώτης Κοσμάς, στην κατηγορία 35+, στις φιγούρες
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αθλητών μας στην Τσεχία:
- Άνδρες 35+ Φιγούρες
3η θέση ο Παναγιώτης Κοσμάς με 418,41 (Προκριματικό 3.000, Τελικό 2850)
Νικητής ήταν ο Τσέχος Ζντένεκ Κόλμαν, δεύτερος ο Πολωνός Τόμας Μπερνατόις.
- Γυναίκες 45+ Σλάλομ
2η θέση η Μαριάννα Κόντη με 712,33 (προκριματικό 2.00/52/13.00, τελικό 2.00/52/13.00)
Νικήτρια ήταν η Σουηδέζα Νατάσα Άντερμπεργκ και τρίτη η Μπελίντα Μπέκε.
- Άνδρες 65+ Σλάλομ (σλάλομ)
2η θέση ο Σωτήριος Κύπριος με 1000 (προκριματικό 3.50/52/11.25, τελικό 2.00/52/11.25)
Νικητής ήταν ο Γάλλος Πάτρικ Γκουιαμιέ.
6η θέση ο Ανδρέας Καμπάνης με 825.24 (προκριματικό 2.50/52/13.00, τελικό 0.20/52/12.00)