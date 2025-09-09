Ιταλοί οπαδοί γύρισαν την πλάτη στον ισραηλινό ύμνο στο Ντέμπρετσεν

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημάδεψε τον αγώνα Ισραήλ - Ιταλία για τον 9ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ. Πριν από τη σέντρα, στο Ντεμπρετσέν της Ουγγαρίας, Ιταλοί οπαδοί γύρισαν την πλάτη τους στον αγωνιστικό χώρο κατά την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου.



Το ιταλικό κοινό θέλησε με αυτή την κίνηση να εκφράσει διαμαρτυρία απέναντι στο Ισραήλ. Το στιγμιότυπο κατέγραψαν οι κάμερες και σχολιάστηκε ευρέως, δίνοντας πολιτική διάσταση σε μια ποδοσφαιρική βραδιά που διεξήχθη σε ουδέτερο γήπεδο στην Ουγγαρίας και όχι στο Ισραήλ για προφανείς λόγους ασφαλείας.





Αγωνιστικά, το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με την Ιταλία να παίρνει τελικά τη νίκη με 5-4 χάρη σε γκολ του Σάντρο Τοναλί στις καθυστερήσεις.