ΚΑΕ Ολυμπιακός: Εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Βασίλη Γκούμα

Με ανακοίνωση της στο επίσημο σάιτ της ομάδας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για τον χαμό του Βασίλη Γκούμα. Έτσι, απέδωσε φόρο τιμής στον πρώην παίχτη της ΑΕΚ και του Πανελληνίου, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη του Ελληνικού Μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ και έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους αθλητές της εποχής του.

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για το άθλημα.



Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.