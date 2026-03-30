Βασίλης Γκούμας: Ποιος ήταν ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ

Ο Βασίλης Γκούμας θεωρείται μια απο τις πιο σημαντικές φιγούρες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, με καριέρα που εντείνεται απο την δεκαετία του 1960 μέχρι εκείνη του 1980. Γεννήθηκε στον Βόλο, στις 15 Νοεμβρίου του 1946 και ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ απο πολύ μικρή ηλικία, όπου κατάφερε να δείξει το ταλέντο του και την ποιότητα του κάτι που τον εξέλιξε στους πιο παραγωγικούς παίχτες της εποχής του.

Από τα πρώτα του βήματα του, έδειξε ότι διέθετε σπάνια εκτελεστική ικανότητα, αλλά και φυσική δύναμη. Ξεκίνησε το μπάσκετ απο τον Ολυμπιακό Βόλου και σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στην Αθήνα, ώστε να αγωνιστεί στον Πανελλήνιο. Στην συνεχεία πέρασε την εφηβική του καριέρα σε ομάδες της Νοτιάς Αφρικής, αλλά και της Μοζαμβίκης, όπου μάζεψε αρκετές εμπειρίες.

Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε στην ΑΕΚ (1979-1985), στον Πανελλήνιο (1966-1979), αλλά και στον Ηλυσιακό (1985-1988). Με την ομάδα του Πανελληνίου διακρίθηκε ως ένας απο τους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος, ενώ το 1981 βοήθησε την ΑΕΚ να πανηγυρίσει το Κύπελλο Ελλάδος σημειώνοντας 30 πόντους.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος τέσσερις φορές (1970,1974,1975, και 1977) κάνοντας επίδοση ρεκόρ για την εποχή. Το 1983 έγινε ο πρώτος παίχτης που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους βάζοντας συνολικά 11.030 σε 412 αγώνες, μένοντας στην κορυφή των σκόρερ μέχρι που τον ξεπέρασε ο Νίκος Γκάλης.

Με την Εθνική μας ομάδα αγωνίστηκε 114 φορές, σημειώνοντας 1.641 πόντους και συμμετέχοντας σε πολλές διοργανώσεις, όπως τα Ευρωμπάσκετ του 1967, 1969, 1973 και 1975. Το 1971 μάλιστα, έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων με 41 απέναντι στην Γερμανία.

Επίσης, είχε αγωνιστεί στην Μικτή Κόσμου με συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ και πολλούς άλλους.

Ο Γκούμας ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Αυτοκράτορας», ένας χαρακτηρισμός που προήλθε απο την κυριαρχία του στο σκοράρισμα, αλλά και την σημαντική του επιρροή στο μπάσκετ σε περιόδους πριν την πλήρη επαγγελματική δομή. Ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που ένωσε την επιτυχία της ΑΕΚ το 1968, με τον Άρη του Γιαννάκη και του Γκάλη.

Η καριέρα του ολοκληρώθηκε το 1988, όμως το όνομα του παραμένει συνδεδεμένο με μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ άρχισε να παίρνει σταθερά την θέση του στο ευρωπαϊκό στερέωμα, με τον ίδιο να αποτελεί έναν απο τους πρωτεργάτες αυτής της εξέλιξης.