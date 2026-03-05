Χάος σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ: Διαιτητής λιποθύμησε μετά από χτύπημα (video)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ ανάμεσα στη Σάουθ Αλαμπάμα και την Κόσταλ Καρολάινα, όταν ένταση μεταξύ παικτριών οδήγησε σε γενικευμένη σύρραξη στο παρκέ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, όταν παίκτριες των δύο ομάδων αντάλλαξαν έντονες κουβέντες. Οι διαιτητές προσπάθησαν να επέμβουν για να ηρεμήσουν την κατάσταση, όμως η ένταση κλιμακώθηκε.

Κατά τη διάρκεια της έντονης αψιμαχίας, η Τρέισιν Χιούστον χτύπησε την Κορντάσια Χάρις, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη αναστάτωση και παίκτριες μαζί με μέλη των προπονητικών επιτελείων να μπουν στο παρκέ για να χωρίσουν τις δύο πλευρές.

Μέσα στη σύγχυση, μία από τις διαιτητές δέχθηκε χτύπημα, έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε στο παρκέ, προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο. Μετά το περιστατικό, οι διαιτητές απέβαλαν έξι παίκτριες από την Κόσταλ Καρολάινα και μία από τη Σάουθ Αλαμπάμα.

