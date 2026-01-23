NBA: Οι Κλίπερς χαμογέλασαν στο LA, καταιγιστική βραδιά σε Ανατολή και Δύση (vids)

Το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς στο NBA είχε φόντο το Λος Άντζελες και νικητές τους Κλίπερς, που πήραν μια πολύτιμη και ψυχολογικά σημαντική επικράτηση απέναντι στους Λέικερς με 112-104. Η ομάδα του Τάιρον Λου έδειξε χαρακτήρα, βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες και κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κογουάι Λέοναρντ ηγήθηκε επιθετικά, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε γεμάτη στατιστική παρουσία, αποδεικνύοντας ότι οι Κλίπερς μπορούν ακόμη να παλέψουν για την είσοδο στα play-in. Στον αντίποδα, οι Λέικερς είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει σχεδόν τα πάντα στο παρκέ, αλλά η προσπάθειά του δεν αρκούσε.

Στην Ανατολή, οι Σίξερς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας των Ρόκετς στην παράταση. Ο Ταϊρίς Μάξι ήταν ασταμάτητος, ενώ ο Τζοέλ Εμπίντ υπέγραψε μία από τις πιο πλήρεις εμφανίσεις της σεζόν με τριπλ-νταμπλ. Παρά την εξαιρετική βραδιά του Κέβιν Ντουράντ για το Χιούστον, οι Φιλαδέλφεια κράτησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία.

Στο Ντάλας, οι Μάβερικς έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές νίκες, δείχνοντας σημάδια σταθερότητας, με τον Νάτζι Μάρσαλ να ξεχωρίζει επιθετικά. Οι Γουόριορς, παρά τους πολλούς πόντους του Στεφ Κάρι, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν στο φινάλε.

Οι Νάγκετς πέρασαν από την Ουάσινγκτον χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς, αλλά με έναν εντυπωσιακό Πέιτον Γουότσον, ενώ οι Σπερς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους φόρμα, παραμένοντας ψηλά στη Δύση με μπροστάρηδες τον ΝτιΆαρον Φοξ και τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Τέλος, οι Μπλέιζερς και οι Μπουλς σημείωσαν σημαντικές εκτός έδρας νίκες, ολοκληρώνοντας μια γεμάτη και θεαματική βραδιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.