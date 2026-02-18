Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκύλος ξετρύπωσε ναρκωτικά – Σε σπίτι 36χρονου

Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης ένας 36χρονος άντρας, έπειτα από τον εντοπισμό ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, αλλά και κάνναβης.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη για ναρκωτικά με βοήθεια αστυνομικού σκύλου.