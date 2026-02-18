Θεσσαλονίκη: Απάτη από δήθεν τεχνικό ΔΕΗ – Έπεσε σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης ένας 20χρονος για υπόθεση απάτης με το πρόσχημα ηλεκτρολογικής βλάβης. Συγκεκριμένα, ο 20χρονος προσπάθησε να εξαπατήσει γυναίκα στην οποία τηλεφώνησε, χωρία να γνωρίζει ότι επρόκειτο για αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι έχει διαπιστωθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία της, ενώ στη συνέχεια της ζήτησε να εναποθέσει σε υπαίθριο χώρο κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα που υποτίθεται ότι θα δυσχέραιναν την επίλυση της βλάβης.

