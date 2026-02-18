Breaking news icon BREAKING
Οδηγούσε μεθυσμένος ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οδηγός ασθενοφόρου, ιδιωτικής εταιρείας, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τού πέρασαν χειροπέδες και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά πληροφορίες, από την αλκοολομέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι ο 41 ετών άνδρας είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις «έδειξαν» 0,8 και 1,20 mg/l.

