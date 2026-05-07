Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο – Μετέφεραν παράνομα 26 ζώα

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος γιος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. φορτηγό ιδιοκτησίας του 52χρονου πατέρα του, μεταφέροντας 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα, τα οποία ανήκουν στον δεύτερο. Όπως διαπιστώθηκε τα ζώα δεν έφεραν ενώτια (ατομικά σημάδια αναγνώρισης), ενώ δεν υπήρχε το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

