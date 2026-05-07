Δολοφονία Νικήτα: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εν κρυπτώ οι απολογίες τους

Στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου την Τρίτη 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η απολογία τους έγινε κάτω από πέπλο μυστικότητας για λόγους ασφαλείας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα παρουσιάζονταν τη Δευτέρα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών. Σε βάρος του 54χρονου, έχει μεταξύ άλλων ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της 56χρονης συζύγου του, δίωξη μεταξύ άλλων για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Όπως αναφέρει το cretalive, έπειτα από πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό το σωφρονιστικό κατάστημα που θα μεταφερθούν, αλλά φημολογείται ότι είναι πολύ πιθανό να κρατηθούν σε φυλακές εκτός της Κρήτης.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου»

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, σε μια απολογία – εξομολόγηση ο 54χρονος.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα



Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθίατου αδικοχαμένου Νικήτα στο Χώνο Μυλοποτάμου το πρωί της Πέμπτης (7/5).

Η οικογένεια, οι φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής για το ύστατο χαίρε στον αγαπητό σε όλους Νικήτα. Λίγο πριν τις 11:30 έφτασε στην εκκλησία η σορός του αδικοχαμένου 21χρονου, η οποία πήγε στο σπίτι των παππούδων του.

Ο 21χρονος Νικήτας που έπεσε νεκρός από πυρά στην Αμμουδάρα / Φωτ.: social media

Ο ναός και η νεκροφόρα στολίστηκαν με λευκά λουλούδια, που θυμίζουν γαμήλιο στολισμό, ενώ στο χωριό υπήρχε και ισχυρή αστυνομική παρουσία. Η παρουσία των αστυνομικών εξόργισε την αδερφή του αδικοχαμένου 21χρονου. «Να φύγετε» φώναζε στους αστυνομικούς που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία στο χωριό.

Το σπαραχτικό αντίο του μητροπολίτη Ρεθύμνης

«Συγγνώμη για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε»: συγκλονιστικός ήταν ο επικήδειος για τον 21χρονο Νικήτα από τον μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομο. Στην εξόδιο ακολουθία, τα λόγια του μητροπολίτη λύγισαν τους πάντες. Ο επικήδειός του δεν ήταν μόνο ένα τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νέο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του, αλλά και μια δημόσια κραυγή ευθύνης και αυτοκριτικής για όσα συμβαίνουν στην κρητική κοινωνία.



«Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγγνώμη, μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε», είπε με σπασμένη φωνή ο μητροπολίτης, προκαλώντας συγκίνηση στους εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να συνοδεύσουν τον 21χρονο στην τελευταία του κατοικία.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους Κρητικούς να δοθεί ένα τέλος στη βία και στους πυροβολισμούς. «Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης», τόνισε. Και συνέχισε λέγοντας πως η πραγματική λεβεντιά της Κρήτης είναι «να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του μα και όταν πονά».



Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού αποχαιρέτησαν τον Νικήτα, κρατώντας λουλούδια και αγκαλιάζοντας την οικογένειά του. Συγκλονιστική ήταν και η παρουσία της μικρής αδελφής του, Μαρίας Γεμιστού, η οποία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αδελφό της με μαντινάδες. Η ίδια είχε ζητήσει από όσους παρευρεθούν στην κηδεία να φέρουν «μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας.



Μετά την τελετή, οι Κρητικοί καλλιτέχνες Νικομανώλης Νύκταρης και Γρηγόρης Σαμόλης τραγούδησαν στη μνήμη του 21χρονου, ενώ στη συνέχεια η σορός του οδηγήθηκε με πομπή στο κοιμητήριο του χωριού, μέσα σε απόλυτη σιωπή και βαθιά συγκίνηση, όπως τονίζει το creta24.