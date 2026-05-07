Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα - Με λευκά λουλούδια αποχαιρετούν τον 21χρονο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται αυτή τη στιγμή η νεκρώσιμος ακολουθία του αδικοχαμένου Νικήτα στο Χώνος Μυλοποτάμου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του που σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Η οικογένεια, οι φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής για το ύστατο χαίρε στον αγαπητό σε όλους Νικήτα. Λίγο πριν τις 11:30 έφτασε στην εκκλησία η σορός του αδικοχαμένου 21χρονου, η οποία πήγε στο σπίτι των παππούδων του.

Ο ναός και η νεκροφόρα στολίστηκαν με λευκά λουλούδια, που θυμίζουν γαμήλιο στολισμό, ενώ στο χωριό υπάρχει και ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της μικρότερης αδερφής του, το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα από την οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια θέλει να αποχαιρετήσει τον Νικήτα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε.