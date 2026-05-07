Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα - Με λευκά λουλούδια αποχαιρετούν τον 21χρονο

Η οικογένεια, οι φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής για το ύστατο χαίρε στον αγαπητό σε όλους Νικήτα.

ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ 21ΧΡΟΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 54ΧΡΟΝΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΝΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται αυτή τη στιγμή η νεκρώσιμος ακολουθία του αδικοχαμένου Νικήτα στο Χώνος Μυλοποτάμου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του που σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Η οικογένεια, οι φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής για το ύστατο χαίρε στον αγαπητό σε όλους Νικήτα. Λίγο πριν τις 11:30 έφτασε στην εκκλησία η σορός του αδικοχαμένου 21χρονου, η οποία πήγε στο σπίτι των παππούδων του.

Ο ναός και η νεκροφόρα στολίστηκαν με λευκά λουλούδια, που θυμίζουν γαμήλιο στολισμό, ενώ στο χωριό υπάρχει και ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της μικρότερης αδερφής του, το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα από την οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια θέλει να αποχαιρετήσει τον Νικήτα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε.

