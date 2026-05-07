Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Νικήτα: «Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω ας σκότωνε το παιδί μου»

«Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το παιδί μου», είπε ο πατέρας του αδικοχαμένου Νικήτα που αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τον γιο του σήμερα (7/5) το μεσημέρι στο Χώνος Μυλοποτάμου.

Ο πατέρας του 21χρονου φανερά βυθισμένος στο πένθος έστειλε μήνυμα μέσα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στον δολοφόνο του γιου του, που τον σκότωσε εν ψυχρώ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου την περασμένη Τρίτη. Σήμερα, ο χαροκαμένος πατέρας έντυσε γαμπρό και οδήγησε τον Νικήτα στην τελευταία του κατοικία. Τα λόγια του ήταν σπαρακτικά.

«Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα του είπα ότι προτιμούσα να είναι το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του», είπε χαρακτηριστικά, θυμούμενος μεταξύ άλλων, τι είχε πει στον 54χρονο, το βράδυ του τραγικού τροχαίου, όταν συναντήθηκαν στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν τα παιδιά τους βαριά τραυματισμένα. Λίγες μέρες αργότερα ο γιος του 54χρονου άφησε την τελευταία του πνοή.

«Έχω να πάω τρία χρόνια σε χαρές, πενθούσα το παιδί τρία χρόνια. Κοιμόμουν στον καναπέ με τα παπούτσια γιατί τον περίμενα να έρθει, και περίμενα μήπως μας πάρει τηλέφωνο να πάω να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει τρεις απόπειρες να μου σκοτώσει το παιδί» ανέφερε ο πατέρας του Νικήτα και πρόσθεσε πως: «Έχουμε κάνει τρεις καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα της Αμμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει», είπε περιγράφοντας πώς ζει τα τελευταία χρόνια μετά το τροχαίο.