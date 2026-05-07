«Συγγνώμη για όσα δεν κάναμε»: Το σπαραχτικό αντίο του μητροπολίτη Ρεθύμνης για τον 21χρονο Νικήτα

«Συγγνώμη για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε»: συγκλονιστικός ήταν ο επικήδειος για τον 21χρονο Νικήτα από τον μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομο. Στην εξόδιο ακολουθία, τα λόγια του μητροπολίτη λύγισαν τους πάντες. Ο επικήδειός του δεν ήταν μόνο ένα τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νέο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του, αλλά και μια δημόσια κραυγή ευθύνης και αυτοκριτικής για όσα συμβαίνουν στην κρητική κοινωνία.



«Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγγνώμη, μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε», είπε με σπασμένη φωνή ο μητροπολίτης, προκαλώντας συγκίνηση στους εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να συνοδεύσουν τον 21χρονο στην τελευταία του κατοικία.





Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους Κρητικούς να δοθεί ένα τέλος στη βία και στους πυροβολισμούς. «Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης», τόνισε. Και συνέχισε λέγοντας πως η πραγματική λεβεντιά της Κρήτης είναι «να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του μα και όταν πονά».



Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού αποχαιρέτησαν τον Νικήτα, κρατώντας λουλούδια και αγκαλιάζοντας την οικογένειά του. Συγκλονιστική ήταν και η παρουσία της μικρής αδελφής του, Μαρίας Γεμιστού, η οποία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αδελφό της με μαντινάδες. Η ίδια είχε ζητήσει από όσους παρευρεθούν στην κηδεία να φέρουν «μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας.



Μετά την τελετή, οι Κρητικοί καλλιτέχνες Νικομανώλης Νύκταρης και Γρηγόρης Σαμόλης τραγούδησαν στη μνήμη του 21χρονου, ενώ στη συνέχεια η σορός του οδηγήθηκε με πομπή στο κοιμητήριο του χωριού, μέσα σε απόλυτη σιωπή και βαθιά συγκίνηση, όπως τονίζει το creta24.