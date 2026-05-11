Θρίλερ στην Παντάνασσα: Τα αίματα στην κλούβα και τα ερωτήματα για την 28χρονη μητέρα

Μία 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται στο ΠαΓΝΗ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάκωση στον αυχένα, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο γύρω από το πώς βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε επιβιβαστεί στο όχημα του συζύγου της μαζί με τα παιδιά τους. Τα ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο, ο σπασμένος προφυλακτήρας και οι αντιφατικές περιγραφές περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

