Άγιοι Ανάργυροι: Εικόνες φρίκης από το νέο σπίτι-«τρώγλη» - Στο νοσοκομείο Παίδων τα τρία παιδιά

Μέσα σε ένα σκηνικό βρωμιάς και ακαθαρσιών φαίνεται πως ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 7 ετών, τα οποία το Σάββατο 16 Μαΐου απομακρύνθηκαν από το διαμέρισμά τους στους Αγίους Αναργύρους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών τους, 36 και 31 ετών ενώ τα ανήλικα παιδιά διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες ιατρικέ εξετάσεις.

Παράλληλα, οι κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ανήλικα παιδιά να μεταφερθούν σε δομή χωρίς όμως να αποκλείεται να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Πάντως, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για το σοβαρό περιστατικό.

«Ερχόταν κοινωνική λειτουργός για να πάρουμε επίδομα»

Την ίδια ώρα, ο παππούς των παιδιών σε δηλώσεις του ανέφερε «Τα παιδιά πηγαίνανε σχολείο, ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε και πλήρωνε 50-100 ευρώ. Τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα και έτρωγαν ότι έβρισκαν από το ψυγείο. Ο γαμπρός μου δουλεύει και φροντίζει τα παιδιά του. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά και δεν είχαν κακοποιηθεί. Υπάρχει όμως φτώχεια. Η κόρη μου μου είπε ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργός με προοπτική να της βγάλει ένα επίδομα».

Από την πλευρά του, ο θείος και αδελφός της μητέρας των παιδιών ανέφερε επιπρόσθετα ότι «τα παιδιά ήταν πλυμένα. Πήγαινα στο σπίτι. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο».