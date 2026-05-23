Στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά - Δημογλίδου: «Αναζητείται ο πατέρας»

Συγκλονίζει η υπόθεση κακοποίησης ενός 3χρονου κοριτσιού στην Κρήτη, με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας του παιδιού και να αναζητούν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε η ίδια, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναζητείται τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, ο άνδρας που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι έχει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης.



Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.



«Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση»

Την ίδια ώρα, το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.