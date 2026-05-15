Πειραιάς: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την 24χρονη που έπεσε από μπαλκόνι–Κατάθεση από τον σύντροφό της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 24χρονη γυναίκα, μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, στον Πειραιά.



Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά την πτώση της νεαρής γυναίκας στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.



Ο άνδρας έχει προσαχθεί για να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την τραγωδία.



Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο αρμόδιος εισαγγελέας να ζητήσει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στον 50χρονο, προκειμένου να αποκλειστεί πλήρως κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.



Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί αλλά και από τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής πράξης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, περίπου στις 18:45, στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά, όπου μία 24χρονη γυναίκα βρέθηκε στο πεζοδρόμιο μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εντοπίζουν τη νεαρή, χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.