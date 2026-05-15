«Λουκέτο» από την ΕΛΑΣ σε παράνομο σύνδεσμο οπαδών στην Αθήνα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Στην εξάρθρωση παράνομου χώρου οπαδών αθλητικής ομάδας στην Αθήνα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου 2026.

Η επιχείρηση έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εντόπισε οίκημα που λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας της Αθήνας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του μισθωτή του ακινήτου, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης με κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε την κίνηση πεζών έξω από το οίκημα, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες και διασταυρώσεις στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος λειτουργούσε ως γραφείο συνδέσμου τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024.

Τι βρέθηκε στην έρευνα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, έγινε έρευνα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του οικήματος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

55 φιαλίδια χρώματος σε μορφή σπρέι διαφόρων αποχρώσεων,

πλήθος αυτοκόλλητων με οπαδικό περιεχόμενο,

μαγνητάκια με οπαδικά σύμβολα,

τρεις κάμερες καταγραφής εικόνας,

καταγραφικό μηχάνημα.

ΕΛΑΣ

Παράλληλα, αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος προχώρησαν στη σφράγιση του χώρου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.