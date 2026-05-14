Ελλάδα Ηλιούπολη Αυτοκτονία ΚΑΤ Ανήλικοι

Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα - Έδινε μάχη στο ΚΑΤ

Η 17χρονη νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση τα τελευταία 24ωρα στο ΚΑΤ.

Έχασε τη μάχη που έδινε για τη ζωή της η δεύτερη 17χρονη που πήδηξε με συνομήλικη φίλη της από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την περασμένη Τρίτη 12/5.

Η 17χρονη νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση τα τελευταία 24ωρα στο ΚΑΤ, με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Η 17χρονη, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του νοσοκομείου, κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης 14/5.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν του ΚΑΤ αναφέρεται αναλυτικά: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Αρχικά, η 17χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας με την επίσης 17χρονη φίλη της, η οποία όμως υπέκυψε στα τραύματά της την ίδια ημέρα. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλευόταν, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποίησουν την κατάστασή της.

