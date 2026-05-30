Χαμός στον Κηφισό: ΙΧ αναποδογύρισε στο ρεύμα προς Πειραιά - Ο δρόμος γέμισε λάδια

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ενός ΙΧ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5) στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος πάρα τη σφοδρή ανατροπή του αυτοκινήτου, υπέστη μόνο λίγες εκδορές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής καθώς υπήρχε διαρροή καυσίμων και λαδιών στο οδόστρωμα με αστυνομικούς να κλείνουν για λίγη ώρα την κυκλοφορία.

Τον καθαρισμό του οδοστρώματος διενεργεί προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής.