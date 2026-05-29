Βαρύ πένθος στην Κόρινθο: Νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής δημοτικού σχολείου

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις τοπικές κοινωνίες της Κορίνθου, η τραγική είδηση του θανάτου του 37χρονου διευθυντή του δημοτικού σχολείου Φενεού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Αρκαδία.

Ο άτυχος εκπαιδευτικός επέστρεφε στη Σκάλα Λακωνίας, όπου επρόκειτο να συναντήσει την οικογένειά του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στο 6,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού - Λίμνης και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε ρέμα.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το όχημα.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά συγκίνηση σε συναδέλφους, μαθητές και γονείς, που κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό εκπαιδευτικό και άνθρωπο με προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.