Βίντεο από δύο σοβαρά τροχαία στην Κρήτη - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα με πολλαπλά τραύματα

Βίντεο από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Κρήτη κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία μία γυναίκα παρασύρεται από διερχόμενο δίκυκλο.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα και υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Την ίδια ώρα, ακόμα ένα τροχαίο έλαβε χώρα στην Κρήτη. Αυτή τη φορά μία μηχανή συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί ποιος από τους δύο είχε προτεραιότητα και ποιος STOP.



Και οι δύο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.