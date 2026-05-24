Τραγωδία στη Ζαχάρω - Θρήνος για τον 29χρονο Δημήτρη: «Καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε νταλίκα

Τραγωδία στο κέντρο της Ζαχάρως στην Ηλεία τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Μαΐου, με έναν 29χρονο οδηγό να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, γράφει η ιστοσελίδα ilialive, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του επήλθε ακαριαία.

Όπως μεταδίδει το patrisnews.com, o άτυχος Δημήτρης, με καταγωγή από το Αρτίκι Μεσσηνίας, υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης και διέμενε στη διασπορά της Κυλλήνης. Όπως συνήθιζε, είχε μεταβεί στον τόπο καταγωγής του για να δει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η επίσκεψη θα ήταν η τελευταία.

Σήμερα το πρωί, ο 29χρονος αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του και ξεκίνησε για την υπηρεσία του. Έφυγε από το σπίτι του όπως κάθε άλλη φορά, με προορισμό την 117 Πτέρυγα Μάχης. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έφτασε ποτέ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 06:30 το πρωί και ο 29χρονος ερχόταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς Ζαχάρω.

Ilialive

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος. Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του 29χρονου οδηγού, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός.