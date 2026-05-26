Θλίψη στη Λέσβο: Η στιγμή που η μοτοσικλέτα με τους δυο νέους «καρφώνεται» στην κολώνα φωτισμού

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Λέσβου μετά τον άδικο χαμό δυο νεαρών αναβατών το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου ύστερα από τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στην περιοχή Παγιούδα.

Τα δυο νεαρά παιδιά, ηλικίας 16 και 18 ετών, κινούνταν στον δρόμο από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως η ΕΡΤ, δείχνει τη στιγμή που η μηχανή βγαίνει εκτός πορείας. Ειδικότερα, στον δρόμο κινούνται τρεις μηχανές με τις δυο να προπορεύονται και το δίκυκλο των δυο άτυχων νέων δεν μπαίνει ποτέ στη στροφή. Αντιθέτως, συνεχίζει ευθεία και πέφτει με δύναμη πάνω στο κράσπεδο και έπειτα σε κολώνα φωτισμού.

Επέστρεφαν από μπάνιο στη θάλασσα

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε επίσης η ανταποκρίτρια στη Λέσβο, τα δυο νεαρά παιδιά επέστρεφαν από μπάνιο στην παραλία της Θερμής και κατά την επιστροφή τους επήλθε η μοιραία σύγκρουση.

Η Τροχαία Τροχαία Μυτιλήνης έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του δικύκλου.

Φίλοι και γνωστοί φτάνουν στο σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να αφήσουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των δυο νέων.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλλούσας.