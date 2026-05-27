Τροχαίο στη συμβολή της Αλεξάνδρας με την Πατησίων - Μία τραυματίας, δυσκολίες στην κυκλοφορία

Με δυσκολία πραγματοποιείται από τις 12:30 η κυκλοφορία στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν ταξί και ΙΧ, με την επαφή τους να είναι τόσο σφοδρή που ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι. Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί και στο σημείο μετέβη πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία.