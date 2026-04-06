Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ηράκλειο: Πέρασε κόκκινα, μπήκε ανάποδα σε δρόμους- Κατέληξε με χειροπέδες
Δεν άφησε… παράβαση για παράβαση ένας νεαρός από την Παλαιστίνη στο Ηράκλειο, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης αγνόησε επιδεικτικά το σήμα των δικυκλιστών της ΔΙΑΣ και έβαλε μπρος μια ολιγόλεπτη αλλά άκρως επικίνδυνη καταδίωξη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός όχι μόνο δεν σταμάτησε για έλεγχο, αλλά πάτησε γκάζι, πέρασε με κόκκινο, κινήθηκε ανάποδα σε μονοδρόμους, παραβίασε STOP και «μάζεψε» μέσα σε λίγα λεπτά τον… μισό ΚΟΚ.
Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες, όχι χωρίς δυσκολία, αφού ο νεαρός αντιστάθηκε στη σύλληψη και εξύβρισε τους αστυνομικούς, αναφέρει το patris.
Τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν, σε συνδυασμό με τη σύλληψή του, είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά», όπως αναφέρει η Αστυνομία.