Νέα εποχή για πάρκα και πλατείες στο Ηράκλειο - 600 δέντρα και χιλιάδες φυτά

Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου, με την υπογραφή σύμβασης που αφορά φυτεύσεις και εργασίες συντήρησης στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το έργο, συνολικού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, έχει ορίζοντα υλοποίησης δύο ετών με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Διαβάστε για το μεγάλο έργο στο Ηράκλειο.