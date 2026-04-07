Αλληλομηνύθηκαν αστυνομικοί μετά από καβγά στην Ακρόπολη εν ώρα υπηρεσίας

Λεκτικό επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών της ίδιας Υπηρεσίας που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, σημειώθηκε βραδινές ώρες της 6ης Απριλίου 2026 στην περιοχή της Ακρόπολης.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, κατόπιν εκατέρωθεν υποβολής εγκλήσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδή καταμήνυση.

Για το περιστατικό, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.