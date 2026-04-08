Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας στη Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ

Συναγερμός σήμανε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη καθώς ένας 19χρονος φοιτητής κτηνιατρικής στο ΑΠΘ διαγνώστηκε με τον ιό βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Ο νεαρός, με καταγωγή από τη Θεσσαλία, διακομίσθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου διασωληνώθηκε και παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Αύριο μάλιστα το ιατρικό προσωπικό θα επιχειρήσει να τον αποδιασωληνώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο φοιτητής είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την περασμένη εβδομάδα με τα πρώτα συμπτώματα να εμφανίζονται το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για τις ημέρες του Πάσχα.

Ιχνηλάτηση των επαφών του

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε σχετικό έγγραφο, με το οποίο συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής (διδάσκουσα στο μάθημα Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα, ΑΠΘ) ενημέρωσε τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Καλεί όσους παρακολούθησαν τα εργαστήρια της περασμένης εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους ιατρό, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Όπως επισημαίνεται στο μήνυμα, δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η προληπτική επικοινωνία με γιατρό για περαιτέρω καθοδήγηση.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση των επαφών.