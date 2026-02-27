Νέα καταγγελία για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω»

Μια νέα καταγγελία για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το βρέφος που νοσεί με μηνιγγίτιδα, ήρθε στη δημοσιότητα.



Σύμφωνα με μητέρα που μίλησε στο STAR, «ξεκινήσαμε στις 4 του Δεκέμβρη του 2022. Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα επείγοντα… Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την κυρία από την Πέμπτη που μπήκαμε».



«Έρχεται η κυρία το πρωί της Παρασκευής με ύφος και με τουπέ, και "δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω". Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και μου λέει "για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό» και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό"».

Υπενθυμίζεται πως η παιδίατρος που φέρεται να κάλυπτε την εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων καθώς, όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, « δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της».



Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την απουσία της παιδιάτρου κατά την εφημερία και την αναρρωτική άδεια που προσκομίστηκε.

