Τραγωδία στη Λάρισα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα

Τραγική κατάληξη είχε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στη Λάρισα, όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για έλεγχο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Λίγο πριν τις 21:00, οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα και βρήκαν τις δύο αδελφές, ηλικίας 76 και 83 ετών, νεκρές και σε προχωρημένη σήψη.

Άμεσα ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ενώ διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους, σύμφωνα με το larissanet.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την μέχρι τώρα διερεύνηση δεν προκύπτουν στοιχεία που να συνδέουν τον θάνατό τους με εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.